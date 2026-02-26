Фото: полиция

Происшествие случилось в Полтаве 24 февраля около 11:00 на территории одного из предприятий города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время проведения работ на мужчину упал лист ДСП. Медики госпитализировали пострадавшего, 40-летнего местного жителя, в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение требований законодательства об охране труда, что повлекло другие тяжкие последствия).

Причины и обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

Напомним, в Черкассах на строительстве погиб мужчина: на него упала стрела крана.