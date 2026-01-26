В Винницкой области в огне погибли два человека

Фото: ГСЧС

В Винницкой области погибли два человека. Причиной называют неисправность печи

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В селе Якушинцы загорелся строительный вагончик. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины в возрасте около 50 лет.

Также в селе Жеребиловка Ярышевской общины загорелся жилой дом. В огне погибла 92-летняя женщина. Ее тело обнаружили на веранде.

"В очередной раз призываем каждого быть максимально внимательными при пользовании печным отоплением: регулярно проверяйте исправность печей и дымоходов, не оставляйте огонь без присмотра и не перегружайте отопительные приборы", - призывают спасатели.

