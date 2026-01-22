Фото: ГБР

ГБР прекратило схему незаконного снятия с военного учета в одном из районных ТЦК и СП Николаевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Сотрудник ТЦК вносил ложные данные в реестр "Оберег", признавая мужчин непригодными по состоянию здоровья без медицинских документов. Такая услуга стоила призывникам около 10 тысяч долларов.

Часть мужчин, воспользовавшихся схемой, уже установили. Их "непригодность" аннулировали – теперь они подлежат призыву на общих основаниях.

Сотруднику ТЦК объявили подозрение по ч. 1 ст. 362 УК (несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах). Решается вопрос об отстранении его от должности и избрании меры пресечения.

Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме, а также других "клиентов", успевших ею воспользоваться.

