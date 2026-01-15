Фото: полиция

Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Заинтересованным лицам фигуранты 41 и 44 лет незаконно сбывали автоматы и патроны разного калибра по схеме "из рук в руки". Суммы заказов составили от 15 до 160 тысяч гривен.

Правоохранители задокументировали факты продажи опасного "товара". Изъяли более 1700 патронов калибра 7,9 мм и 5,45 мм, а также два автомата АК-12.

Обеим фигурантам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, ранее правоохранители разоблачили группировку, которая готовила продажу одной из крупнейших партий трофейного оружия. Задержанным объявили подозрение, им грозит до 7 лет тюрьмы.