09:26  15 января
На Волыни женщина смертельно ранила мужчину – он умер в больнице
09:50  15 января
В Полтавской области маршрутка врезалась в дерево: пострадал водитель
08:36  15 января
На Прикарпатье отец пытал приемных детей: подозрение получила чиновница госслужбы
15 января 2026, 10:42

В Винницкой области задержали торговцев оружием и боеприпасами

15 января 2026, 10:42
Фото: полиция
Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Заинтересованным лицам фигуранты 41 и 44 лет незаконно сбывали автоматы и патроны разного калибра по схеме "из рук в руки". Суммы заказов составили от 15 до 160 тысяч гривен.

Правоохранители задокументировали факты продажи опасного "товара". Изъяли более 1700 патронов калибра 7,9 мм и 5,45 мм, а также два автомата АК-12.

Обеим фигурантам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В Винницкой области задержали торговцев оружием и боеприпасами

Напомним, ранее правоохранители разоблачили группировку, которая готовила продажу одной из крупнейших партий трофейного оружия. Задержанным объявили подозрение, им грозит до 7 лет тюрьмы.

Винницкая область происшествия полиция торговля оружием оружие
