На Вінниччині викрили підозрюваного в умисному вбивстві: йому загрожує довічне

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці Вінниччини затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні умисного вбивства. Подія сталася у травні минулого року

Про це повідомила поліція Вінницької області, передає RegioNews.

Зазначається, що для встановлення особи, причетної до злочину, слідчі призначили низку судових експертиз, а оперативники провели комплекс розшукових заходів.

У результаті зібраних доказів правоохоронці з'ясували, що до кримінального правопорушення причетний 43-річний житель Кіровоградської області, який раніше дев'ять разів притягувався до кримінальної відповідальності за майнові та наркозлочини.

За даними слідства, між 45-річним потерпілим та підозрюваним під час зустрічі виник конфлікт. У ході сварки зловмисник завдав потерпілому численних ударів твердим предметом по голові, від яких чоловік помер. Після скоєного фігурант залишив місце події.

Правопорушника розшукали та затримали на території Кіровоградської області.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Києві власник квартири побив до смерті свого гостя. Чоловіка затримали, йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років увʼязнення.