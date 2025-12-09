08:50  09 декабря
Нашли без сознания: в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки
08:43  09 декабря
В Тернополе на строительстве погиб работник, упав с высоты
08:11  09 декабря
От удара отбросило на несколько метров: в Днепре авто сбило пешехода
UA | RU
UA | RU
09 декабря 2025, 12:36

В Южный Буг попал мазут: правоохранители провели обыски на Ладыжинской ТЭС

09 декабря 2025, 12:36
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В Винницкой области зафиксировали выброс мазута в акваторию Южного Буга возле Ладыжинской тепловой электростанции

Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители провели безотлагательные обыски на территории Ладыжинской ТЭС. Для проведения лабораторных и экспертных исследований отобраны образцы воды, почвы и самого загрязняющего вещества.

Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к загрязнению водоема.

По этому факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил охраны вод.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе в результате сильного шторма разбились два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате аварии произошла утечка не менее 3000 тонн мазута в море.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винницкая область Южный Буг обыски полиция ТЭС мазут
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
20 пунктов потенциального "мирного соглашения": что они означают для Украины
09 декабря 2025, 13:15
ССО нанесли удар по складам БпЛА в Донецке и топлива в Луганской области
09 декабря 2025, 13:05
В Полтавской области на улице обнаружили пакет с боеприпасами
09 декабря 2025, 12:46
16 тысяч долларов за увольнение из войска: на Львовщине судили предпринимателя
09 декабря 2025, 12:45
На Хмельнитчине разоблачили дельцов на нелегальном производстве табака: изъят товар на 25 млн грн
09 декабря 2025, 12:23
В Тернопольской области нашли обгоревшее тело мужчины: полиция выясняет, что произошло
09 декабря 2025, 11:58
В Ровно из-за утечки газа произошел взрыв в квартире: есть пострадавшие
09 декабря 2025, 11:51
На Житомирщине микроавтобус съехал с дороги и врезался в дерево: двое пострадавших
09 декабря 2025, 11:39
Цена измены 1200 гривен: в Кропивницком судили мужчину, работавшего на россиян
09 декабря 2025, 11:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »