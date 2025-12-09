В Южный Буг попал мазут: правоохранители провели обыски на Ладыжинской ТЭС

Фото: Прокуратура Украины

В Винницкой области зафиксировали выброс мазута в акваторию Южного Буга возле Ладыжинской тепловой электростанции

Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители провели безотлагательные обыски на территории Ладыжинской ТЭС. Для проведения лабораторных и экспертных исследований отобраны образцы воды, почвы и самого загрязняющего вещества.

Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к загрязнению водоема.

По этому факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил охраны вод.

