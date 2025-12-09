08:50  09 грудня
Знайшли непритомною: у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини
08:43  09 грудня
У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
08:11  09 грудня
Від удару відкинуло на кілька метрів: у Дніпрі авто збило пішохода
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2025, 12:36

У Південний Буг потрапив мазут: правоохоронці провели обшуки на Ладижинській ТЕС

09 грудня 2025, 12:36
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

На Вінниччині зафіксували викид мазуту в акваторію Південного Бугу біля Ладижинської теплової електростанції

Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці провели невідкладні обшуки на території Ладижинської ТЕС. Для проведення лабораторних та експертних досліджень відібрано зразки води, ґрунту та самої забруднюючої речовини.

Тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до забруднення водойми.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод.

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року у Керченській протоці внаслідок сильного шторму розбилися два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Внаслідок аварії стався витік щонайменше 3000 тонн мазуту у море.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область Південний Буг обшуки поліція ТЕС мазут
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Судове засідання у справі Коломойського знову скасували: названо причину
09 грудня 2025, 14:55
РФ вчергове завдала удару по газовій інфраструктурі України
09 грудня 2025, 14:16
США закликають Україну провести президентські вибори
09 грудня 2025, 13:59
Збив дитину на переході: на Рівненщині водію загрожує ув'язнення
09 грудня 2025, 13:55
В Україні з 1 січня 2026 року стартує безкоштовна вакцинація від ВПЛ для дівчат 12-13 років
09 грудня 2025, 13:48
До кордону не доїхали: на Буковині затримали переправників з "клієнтом"
09 грудня 2025, 13:48
На Дніпропетровщині чоловік через помилку опинився у базі розшуку ТЦК
09 грудня 2025, 13:35
На Сумщині прикордонники знищили понад 20 російських безпілотників
09 грудня 2025, 13:29
20 пунктів потенційної "мирної угоди": що вони означають для України
09 грудня 2025, 13:15
ССО завдали удару по складам БпЛА в Донецьку та палива на Луганщині
09 грудня 2025, 13:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »