У Південний Буг потрапив мазут: правоохоронці провели обшуки на Ладижинській ТЕС

Фото: Прокуратура України

На Вінниччині зафіксували викид мазуту в акваторію Південного Бугу біля Ладижинської теплової електростанції

Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці провели невідкладні обшуки на території Ладижинської ТЕС. Для проведення лабораторних та експертних досліджень відібрано зразки води, ґрунту та самої забруднюючої речовини.

Тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до забруднення водойми.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод.

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року у Керченській протоці внаслідок сильного шторму розбилися два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Внаслідок аварії стався витік щонайменше 3000 тонн мазуту у море.