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В Польше задержана украинка, которую разыскивал Интерпол. Известно, что женщина обвиняется в деле по продаже человеческих органов

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

Отмечается, что на железнодорожном переходе между Польшей и Украиной на основании красного сообщения Интерпола задержали 35-летнюю украинку Ксению П. Она была признана виновной в деятельности международной преступной группы. Эта группа в 2017-2019 годах совершала незаконные операции с органами и тканями людей, а затем - продавала их на черном рынке.

Украинка также обвиняется в незаконной продаже почек от 56 пострадавших в Казахстане, Армении, Азербайджане, Украине, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Таиланде. При этом отмечается, что она превратила эти преступления в "постоянный источник дохода".

Теперь польская прокуратура подала в суд ходатайство о применении временного ареста сроком на неделю с целью ее экстрадиции в Казахстан.

Напомним, что ранее на Львовщине задержали грузовик, угнанный во Франции. Эта машина находилась в розыске Интерпола. Пограничники проинформировали компетентные органы по дальнейшим правовым действиям.