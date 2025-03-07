фото: Подольский зоопарк

Об этом сообщила пресс-служба зоопарка на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"На днях в семье четырехрогих баранов родились двое малышей — мальчик и девочка. Это очень радостное событие, поскольку эта порода считается редкой", — говорится в сообщении.

Как рассказали сотрудники зоопарка, овцы Святого Иакова уникальны. У них не одна, а две пары рогов. Два рога растут как у козы, а два других – как у овцы. Эта порода овец была известна еще 3000 лет назад в странах Ближнего Востока и Месопотамии.

Малыши еще достаточно слабы, большинство времени проводят в покое, греясь под солнышком. Впрочем, посетители уже могут увидеть их в открытом вольере зоопарка.

Напомним, недавно в Киевском зоопарке родился малыш гуанако.