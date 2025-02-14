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14 февраля 2025, 20:45

В Киевском зоопарке родился малыш гуанако

14 февраля 2025, 20:45
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фото: Киевский зоопарк
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В Киевском зоопарке пополнение – у пары Гуанако, Ракель и Рикардо, родился детеныш. Животное назвали Санчо

Об этом сообщили в Киевском зоопарке, передает RegioNews.

Там отметили, что новоиспеченные родители Ракель и Рикардо окружили своего малыша заботой и нежностью. Они следят за каждым его шагом и нежно заботятся о нем.

Киевский зоопарк приглашает всех желающих навестить Санчо и его счастливую семью.

Справка

Гуанако – это американские млекопитающие из семьи верблюдовых.

По пропорциям напоминают оленя или антилопу, но с более вытянутой шеей. Длинная шея гуанако служит балансиром при ходьбе и беге. Гуанако имеет большие глаза с длинными, густыми ресницами и довольно большие подвижные уши.

Животные живут стадами и питаются растительной пищей.

Напомним, в декабре 2024 года в Одессе леопард напал на сотрудника зоопарка, когда он находился в клетке с животным.

зоопарк Киев детеныш растительная пища гуанако
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