В Киевском зоопарке родился малыш гуанако
В Киевском зоопарке пополнение – у пары Гуанако, Ракель и Рикардо, родился детеныш. Животное назвали Санчо
Об этом сообщили в Киевском зоопарке, передает RegioNews.
Там отметили, что новоиспеченные родители Ракель и Рикардо окружили своего малыша заботой и нежностью. Они следят за каждым его шагом и нежно заботятся о нем.
Киевский зоопарк приглашает всех желающих навестить Санчо и его счастливую семью.
Справка
Гуанако – это американские млекопитающие из семьи верблюдовых.
По пропорциям напоминают оленя или антилопу, но с более вытянутой шеей. Длинная шея гуанако служит балансиром при ходьбе и беге. Гуанако имеет большие глаза с длинными, густыми ресницами и довольно большие подвижные уши.
Животные живут стадами и питаются растительной пищей.
Напомним, в декабре 2024 года в Одессе леопард напал на сотрудника зоопарка, когда он находился в клетке с животным.