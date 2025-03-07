фото: Подільський зоопарк

Про це повідомила пресслужба зоопарку на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"Днями в сім’ї чотирирогих баранів народилися двоє малюків — хлопчик і дівчинка. Це надзвичайно радісна подія, оскільки ця порода вважається рідкісною", — йдеться у повідомлені.

Як розповіли працівники зоопарку, вівці Святого Якова унікальні. Вони мають не одну, а дві пари рогів. Два роги ростуть як в кози, а два інші – як у вівці. Ця порода овець була відома ще 3000 років тому у країнах Близького Сходу та Месопотамії.

Наразі малята ще досить слабкі, більшість часу проводять у спокої, гріючись під сонечком. Втім, відвідувачі вже мають змогу побачити їх у відкритому вольєрі зоопарку.

Нагадаємо, нещодавно в Київському зоопарку народився малюк гуанако.