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08 февраля 2025, 11:50

Потерял работу из-за обстрелов и плохо спит: винничанин требует из РФ 120 миллионов

08 февраля 2025, 11:50
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Суд удовлетворил иск винничанина о возмещении морального вреда частично. Однако он настроен получить от россиян полную сумму – 120 миллионов

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений, передает RegioNews.

В 2024 году житель Винницы подал иск в Винницкий городской суд РФ. Он требует возмещения в размере 120 миллионов гривен. Суд обязал РФ уплатить 100 тысяч гривен морального вреда. Однако мужчина настроен продолжать добиваться полной суммы компенсации.

Свой иск мужчина мотивировал тем, что РФ начала войну против Украины в 2014 году, а затем совершила полномасштабное нападение в 2022 году. По словам мужчины, это привело к нарушению его прав.

"Це призвело до порушення прав позивача, у зв`язку з чим йому завдано моральних страждань, які перебувають у причинно-наслідковому зв`язку із незаконною збройною агресією російської федерації проти України, оскільки щоденно позивач зазнає стресу через постійні повітряні тривоги, та необхідність перебувати тривалий час в укритті, через що втратив нормальний сон і станом на теперішній час погано спить. Також позивач побоюється за своїх рідних. У нього погіршилися відносини з людьми і споглядання зруйнованих ракетними ударами будівель у м.Вінниця, зокрема будинку побуту "Ювілейний", де загинуло багато людей, сімей, дітей. Позивач перебував в 300 метрах від епіцентру вибуху, оскільки проживає по АДРЕСА_1. Через війну позивач втратив роботу, а пошук нової роботи зайняв багато часу і це також було стресом для позивача", - пишуть в матеріалах справи.

В конце прошлого года суд частично удовлетворил иск. По решению суда РФ должна уплатить в доход Украины судебный сбор, а также компенсацию истцу - 100 тысяч гривен. Однако мужчина подал апелляцию, потому что не согласился с решением.

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