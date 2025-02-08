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Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

У 2024 році житель Вінниці подав позов до Вінницького міського суду на РФ. Він вимагає відшкодування в розмірі 120 мільйонів гривень. Суд зобов'язав РФ сплатити 100 тисяч гривень моральної шкоди. Проте чоловік налаштований продовжувати добиватися повної суми компенсації.

Свій позов чоловік мотивував тим, що РФ почала війну проти України в 2014 році, а потім здійснила повномасштабний напад в 2022 році. За словами чоловіка, це призвело до порушення його прав.

"Це призвело до порушення прав позивача, у зв`язку з чим йому завдано моральних страждань, які перебувають у причинно-наслідковому зв`язку із незаконною збройною агресією російської федерації проти України, оскільки щоденно позивач зазнає стресу через постійні повітряні тривоги, та необхідність перебувати тривалий час в укритті, через що втратив нормальний сон і станом на теперішній час погано спить. Також позивач побоюється за своїх рідних. У нього погіршилися відносини з людьми і споглядання зруйнованих ракетними ударами будівель у м.Вінниця, зокрема будинку побуту "Ювілейний", де загинуло багато людей, сімей, дітей. Позивач перебував в 300 метрах від епіцентру вибуху, оскільки проживає по АДРЕСА_1. Через війну позивач втратив роботу, а пошук нової роботи зайняв багато часу і це також було стресом для позивача", - пишуть в матеріалах справи.

Наприкінці минулого року суд частково задовільнив позов. За рішенням суду, РФ повинна сплатити в дохід України судовий збір, а також компенсацію позивачу - 100 тисяч гривень. Однак чоловік подав апеляцію, бо не погодився з рішенням.