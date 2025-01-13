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13 января 2025, 16:40

В Киеве задержали российскую агентку, готовившую дроновую атаку по столице 1 января

13 января 2025, 16:40
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фото: СБУ
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Военная контрразведка СБУ задержала в Киеве агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ)

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, фигурантка готовила координаты для дроновой атаки РФ по столице Украины 1 января 2025 года. Приоритетными целями россиян были админздания госучреждений и энергогенерирующие предприятия Украины.

Чтобы запрограммировать вражеские дроны-камикадзе на поражение украинских объектов, агент включала GPS-координаты на своем телефоне и делала фото объектов таким образом, чтобы в свойствах файлов была их точная геолокация.

Готовые фотографии фигурантка переправляла своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

Также во время разведывательных вылазок агент шпионила за боевыми позициями ПВО, защищающими Киев.

Задокументировано, как злоумышленница проводила доразведку в районе места базирования радиолокационной станции украинских войск вблизи столицы Украины.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку по месту ее проживания в съемной квартире в Киеве, когда она пыталась передать новую партию разведданных российскому ГРУ.

По данным следствия, агенткой оккупантов оказалась 27-летняя местная безработная, которая искала "легкие" заработки на телеграм-каналах. Там на нее вышел представитель военной разведки РФ и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

Во время обысков в доме задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российским ГРУ и большим количеством сим-карт, которые она использовала для конспирации связи с оккупантами.

Злоумышленницы сообщили о подозрении. Она находится под стражей.

Напомним, 1 января армия РФ атаковала Киев ударными дронами. Зафиксированы разрушения в двух районах столицы. Погибли два человека – доктор биологических наук УНЦ "Институт биологии и медицины" Игорь Зима и его жена, ученая Олеся Сокур.

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