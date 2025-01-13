Во Львове разоблачили организатора поджогов автомобилей военных и полицейских

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Во Львове разоблачили осужденного мужчину, который по заказу россиян организовывал поджоги автомобилей военнослужащих ВСУ и полицейских

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

"Жителю Запорожской области поставлено в известность о подозрении в организации покушения на умышленное уничтожение имущества путем поджога, совершенного группой лиц по предварительному сговору", – говорится в сообщении.

По данным следствия, находясь в тюрьме, мужчина получил задание от представителя РФ осуществлять за деньги поджоги автомобилей военных ВСУ и работников полиции.

Для реализации задания фигурант нашел исполнителя, которому передавал четкие инструкции по выбору целей. Исполнитель должен был фиксировать моменты поджогов на видео и передавать материалы заказчику через организатора.

Правоохранителям удалось предотвратить уничтожение автомобилей полицейских и военных, были уничтожены подставные авто. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Напомним, ранее в Полтавской области правоохранители разоблачили 16-летнюю студентку местного колледжа, которая подожгла внедорожник воюющей на Востоке боевой бригады ВСУ.