фото: ГПСУ

На одной из дорог приграничья военнослужащие ГПСУ остановили два автомобиля с беглецами за границу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В одном из авто находились четверо мужчин из Киевской и Харьковской областей. Они были полностью подготовлены к "водному путешествию" через Днестр – одеты в гидрокостюмы и имели при себе ласты.

Пассажиры действовали по инструкциям, полученным через соцсети. Водители обоих авто, работавших на организаторов, – жители Черкасщины. Один автомобиль ехал впереди, выполняя роль "разведчика" для проверки безопасности маршрута, в то время как другой транспортировал "дайверов".

Во время задержания водитель "разведочного" авто пытался скрыться, однако пограничники остановили его.

На пассажиров составили админпротоколы, а водителю-перевозчику правоохранители объявили подозрение.

Напомним, на Закарпатье разоблачили пограничника, который за 6000 долларов прокладывал маршрут в Венгрию для желающих скрыться из страны.