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07 января 2025, 01:50

В Винницкой области пограничники задержали авто с "туристами" в гидрокостюмах

07 января 2025, 01:50
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фото: ГПСУ
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На одной из дорог приграничья военнослужащие ГПСУ остановили два автомобиля с беглецами за границу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В одном из авто находились четверо мужчин из Киевской и Харьковской областей. Они были полностью подготовлены к "водному путешествию" через Днестр – одеты в гидрокостюмы и имели при себе ласты.

Пассажиры действовали по инструкциям, полученным через соцсети. Водители обоих авто, работавших на организаторов, – жители Черкасщины. Один автомобиль ехал впереди, выполняя роль "разведчика" для проверки безопасности маршрута, в то время как другой транспортировал "дайверов".

Во время задержания водитель "разведочного" авто пытался скрыться, однако пограничники остановили его.

На пассажиров составили админпротоколы, а водителю-перевозчику правоохранители объявили подозрение.

Напомним, на Закарпатье разоблачили пограничника, который за 6000 долларов прокладывал маршрут в Венгрию для желающих скрыться из страны.

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