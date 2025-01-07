фото: ДПСУ

На одній із доріг прикордоння військовослужбовці ДПСУ зупинили два автомобілі з втікачами за кордон

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

В одному з авто були четверо чоловіків із Київської та Харківської областей. Вони були повністю підготовлені до "водної подорожі" через Дністер – одягнені у гідрокостюми й мали при собі ласти.

Пасажири діяли за інструкціями, отриманими через соцмережі. Водії обох авто, які працювали на організаторів, – жителі Черкащини. Один автомобіль їхав попереду, виконуючи роль "розвідника" для перевірки безпеки маршруту, тоді як інший транспортував "дайверів".

Під час затримання водій "розвідницького" авто намагався втекти, проте прикордонники зупинили його.

На пасажирів склали адмінпротоколи, а водію-перевізнику правоохоронці оголосили підозру.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили прикордонника, який за 6000 доларів прокладав маршрут до Угорщини для охочих втекти з країни.