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05 грудня 2024, 12:59

На Вінниччині девʼяту добу шукають 15-річну дівчину

05 грудня 2024, 12:59
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фото: поліція
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Дев'яту добу поспіль на Вінниччині тривають пошуки зниклої Аліни Коломійчук

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці просять допомогти у пошуку 15-річної Аліни Коломійчук, яка зникла 26 листопада.

Встановлено, що у день зникнення дівчина зупиняла автомобілі та просила довезти її до селища Стрижавка Вінницького району. Один із водіїв, який підвозив дівчину, розповів, що вона вийшла з авто у центральній частині населеного пункту та пішла у невідомому напрямку.

Нагадаємо, 26 листопада Аліна Коломійчук вийшла з дому в селі Печера Тульчинського району та дотепер не повернулась.

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