фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці просять допомогти у пошуку 15-річної Аліни Коломійчук, яка зникла 26 листопада.

Встановлено, що у день зникнення дівчина зупиняла автомобілі та просила довезти її до селища Стрижавка Вінницького району. Один із водіїв, який підвозив дівчину, розповів, що вона вийшла з авто у центральній частині населеного пункту та пішла у невідомому напрямку.

Нагадаємо, 26 листопада Аліна Коломійчук вийшла з дому в селі Печера Тульчинського району та дотепер не повернулась.