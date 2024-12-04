В Полтавской области под поезд попала пожилая женщина

фото: полиция

В городе Миргород на Полтавщине 3 декабря на железнодорожном пути поезд сбил пожилую женщину. Спасти ее жизнь не удалось.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Полтавщины.

Событие произошло около 12:30. По предварительной информации, 73-летняя женщина попала под грузовой поезд. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте.

Правоохранители решают вопрос о начале расследования по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, если они повлекли гибель людей.

Напомним, 1 декабря в Киевской области поезд насмерть сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.