На Полтавщині під поїзд потрапила літня жінка

фото: поліція

У місті Миргород на Полтавщині 3 грудня на залізничній колії потяг збив літню жінку. Врятувати її життя не вдалося.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Полтавщини.

Подія сталася близько 12:30. За попередньою інформацією, 73-річна жінка потрапила під вантажний потяг. Від отриманих тілесних ушкоджень вона померла на місці.

Правоохоронці наразі вирішують питання про початок розслідування за статтею Кримінального кодексу про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей.

Нагадаємо, 1 грудня на Київщині потяг на смерть збив чоловіка, який переходив залізничні колії у невстановленому місці.