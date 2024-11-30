фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На объездной дороге столкнулись две легковушки Ford и Toyota. От удара легковушки превратились в груды металла.

От полученных травм водитель Ford погиб на месте. Спасатели деблокировали его из истерзанного авто.

В другой легковушке были заблокированы три человека: водитель и двое пассажиров. Бойцы ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали их и передали медикам. Еще один пассажир этого авто смог выбраться самостоятельно.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 27 ноября в Киевской области произошло масштабное ДТП: столкнулись инкассаторское авто, три грузовика и легковушка. Есть погибший и травмированные.