фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

На об’їзній дорозі зіткнулися два легковики Ford та Toyota. Від удару легковики перетворилися на купи металу.

Від отриманих травм водій Ford загинув на місці. Рятувальники деблокували його з понівеченого авто.

В іншому легковику були заблоковані три людини: водій та двоє пасажирів. Бійці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували їх і передали медикам. Ще один пасажир цього авто зміг вибратися самостійно.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.

Нагадаємо, 27 листопада на Київщині сталася масштабна ДТП: зіткнулися інкасаторське авто, три вантажівки та легковик. Є загиблий та травмовані.