В Житомирской области задержали двух поджигателей оборудования Укрзализныци
Двое жителей Житомирщины подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне вблизи райцентра. За выполнение "заказа" российские кураторы пообещали мужчинам деньги
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Для поджога 27-летний и 38-летний местные жители использовали легковоспламеняющиеся смеси и действовали по инструкциям работников спецслужб РФ. Один из них совершал поджог, а второй – фиксировал все на видео для отчета "заказчикам". Действия злоумышленников привели к нарушению движения железнодорожного транспорта.
Приспешников россиян задержали. Им объявили подозрения.
Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве задержали 16-летнего студента техникума, совершившего поджоги трех отделений Укрпочты.