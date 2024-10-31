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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Для поджога 27-летний и 38-летний местные жители использовали легковоспламеняющиеся смеси и действовали по инструкциям работников спецслужб РФ. Один из них совершал поджог, а второй – фиксировал все на видео для отчета "заказчикам". Действия злоумышленников привели к нарушению движения железнодорожного транспорта.

Приспешников россиян задержали. Им объявили подозрения.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержали 16-летнего студента техникума, совершившего поджоги трех отделений Укрпочты.