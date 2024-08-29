Автомобиль без водителя сбил пенсионерку в центре Винницы
На улице Соборной в центре Винницы припаркованный автомобиль, у которого не был включен ручной тормоз, наехал на пожилую женщину. Пострадавшую госпитализировали
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Винницкой области.
Правоохранители установили, что 60-летний местный мужчина припарковал свой ВАЗ на склоне дворовой территории. Однако он не включил ручной тормоз, в результате чего легковушка покатилась и наехала на 74-летнюю женщину, которая двигалась навстречу автомобилю.
Женщина получила травмы и была госпитализирована. Автомобиль помещен на арестплощадку.
По факту ДТП полиция начала досудебное расследование по статье УКУ о нарушении правил безопасности дорожного движения. Владельцу авто грозит до 3 лет ограничение свободы с лишением права управлять транспортными средствами.
Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице столкнулись маршрутка и микроавтобус. В результате аварии пострадали по меньшей мере семь пассажиров.