Нардеп Копытин от "Слуги народа" попал в больницу после жесткого ДТП в Киевской области, — СМИ

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Поздним вечером 28 августа автомобиль, в котором находился народный депутат от "Слуги народа" Игорь Копытин, попал в ДТП на трассе Киев-Одесса. В результате аварии нардеп получил переломы и закрытую черепно-мозговую травму

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По данным издания, ДТП произошло в 23.31 в городе Белая Церковь на 78 км автодороги М-05 Киев-Одесса в направлении Киева.

Авто Toyota Land Cruiser Prado совершило наезд на бетонное препятствие. В результате аварии находившийся на пассажирском сиденье народный депутат Копытин получил закрытую травму грудной клетки, закрытую травму живота, закрытый перелом костей предплечья правой верхней конечности.

Издание отмечает, что нардеп был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу №2.

Водитель автомобиля также получил повреждение – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом позвоночника поясничного отдела, его также поместили в больницу.

Напомним, что 3 ноября 2023 года произошло ДТП с участием народного депутата, в результате чего погибла 18-летняя девушка. Речь идет о нардепе от "Батькивщины" Андрее Николаенко.