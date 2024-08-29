Во Львове пьяный водитель сбил 12-летнюю девочку

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ДТП с пострадавшими произошло вчера, 28 августа, на улице Пасечной во Львове. Девушка-подросток, попавшая под колеса легковушки, находится в больнице

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

Известно, что около 16:40 водитель автомобиля ВАЗ 21093 совершил наезд на 12-летнюю девочку-пешехода.

"В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована", — говорится в сообщении.

По материалам следствия, 46-летний львовянин находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. Правоохранители открыли уголовное производство.

Нарушителю грозит лишение свободы сроком до трех лет. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, 29 августа в Виннице столкнулись маршрутка и микроавтобус. В результате аварии пострадали по меньшей мере семь пассажиров.