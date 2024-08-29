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Сегодня, 29 августа, российские оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на гражданский автомобиль в приграничном Новгород-Северском районе, который перевозил продукты

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

Известно, что за рулем ВАЗа был 56-летний местный житель. Мужчина доставлял продукты и хлеб для жителей отдаленного пограничного села.

"В результате взрыва мужчина получил контузию, а его автомобиль получил многочисленные повреждения", — говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, после одной из недавних воздушных атак на Черниговщине обнаружили не сдетонировавшие обгоревшие обломки сбитого российского ударного дрона.

Ранее сообщалось, что в Новгород-Северске семья упала в канализационную шахту. Отец, мать и их 17-летний сын погибли, пытаясь спасти друг друга.