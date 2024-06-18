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Винницкий городской суд продолжил содержание под стражей отца и сына, подозреваемых в убийстве 20-летнего полицейского

Об этом сообщается на сайте суда, передает RegioNews.

Судьи учли обоснованность предъявленного подозрения и наличие рисков, что подозреваемые могут укрыться от следствия, а потому продлили срок содержания под стражей еще на 30 дней.

Мужчины подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Они могут получить пожизненное заключение.

Напомним, в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области во время проверки авто выстрелом из пистолета убили 20-летнего сотрудника полиции. Еще один получил ранение.

Впоследствии стало известно, что оба подозреваемых являются военнослужащими Сухопутных сил Украины. 21 апреля их удалось задержать в Одесской области. Суд избрал меру пресечения для двух подозреваемых военных — сына и отца — в виде ареста на 60 дней без права на залог.