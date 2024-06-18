Убийство в Черкасской области: мужчина задушил таксиста и спрятал тело в лесополосе

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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Родные рассказали полиции, что вечером 13 июня мужчина должен был приехать после работы домой на автомобиле Toyota Camry. Однако он пропал.

Правоохранители приступили к розыску. Установили, что таксист подвозил пассажира в одно из сел Черкасского района. По дороге тот напал на водителя. Он металлическим предметом нанес мужчине несколько ударов в грудь и задушил. Тело жертвы спрятал в яме в лесном массиве, а машину оставил в зарослях.

Полицейские задержали 31-летнего злоумышленника. Ему сообщили о подозрении.

Мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в конце мая житель Киевщины убил знакомого, а затем хотел зарыть тело жертвы во дворе своего дома. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.