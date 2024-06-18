Убийство в Черкасской области: мужчина задушил таксиста и спрятал тело в лесополосе
О пропаже 76-летнего мужчины, работавшего таксистом, сообщили его родные 14 июня
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Родные рассказали полиции, что вечером 13 июня мужчина должен был приехать после работы домой на автомобиле Toyota Camry. Однако он пропал.
Правоохранители приступили к розыску. Установили, что таксист подвозил пассажира в одно из сел Черкасского района. По дороге тот напал на водителя. Он металлическим предметом нанес мужчине несколько ударов в грудь и задушил. Тело жертвы спрятал в яме в лесном массиве, а машину оставил в зарослях.
Полицейские задержали 31-летнего злоумышленника. Ему сообщили о подозрении.
Мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в конце мая житель Киевщины убил знакомого, а затем хотел зарыть тело жертвы во дворе своего дома. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.