В Одессе осудили мужчину, убившего соседа и выбросившего его тело в лиман

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Злоумышленник, за плечами которого уже есть судимость, проведет за решеткой более девяти лет

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Происшествие случилось в конце прошлого года ночью во дворе многоквартирных домов по Балтской дороге. Между соседями возник словесный конфликт, во время которого нетрезвый мужчина нанес соседу более 20 ножевых ранений в грудь, живот и конечности. От полученных ранений 30-летний мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление и избежать наказания, злоумышленник затащил тело убитого в багажник авто и вывез его за город, где выбросил в Хаджибейский лиман.

Днем обеспокоенные родственники убитого сообщили в полицию о его пропаже. Правоохранители в тот же день обнаружили покойника в лимане у берега и впоследствии установили обстоятельства его смерти и личность, причастную к преступлению. Фигурант в апреле 2023 года был приговорен за кражу к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Тогда 55-летнего злоумышленника задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанный в содеянном признался и объяснил, что сосед спровоцировал конфликт, придравшись к нему с обвинением в оскорблении сестры, ударив его и достав нож, который он выхватил и стал им избивать оппонента. Остановился злоумышленник, когда почувствовал, что пострадавший перестал двигаться и дышать. Его охватила паника и он решил избавиться от тела.

В результате суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет и шести месяцев тюрьмы.

Напомним, в конце мая житель Киевщины убил знакомого, а затем хотел зарыть тело жертвы во дворе своего дома. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.