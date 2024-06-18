Хотел в Молдову: пограничники задержали мужчину, скрывшегося в грузовом поезде

фото: ГПСУ

Украинец планировал незаконно попасть в Молдову грузовым поездом. Мужчину задержали в Винницкой области, в пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Могилев-Подольский»

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

44-летнего нарушителя обнаружил пограничный наряд Могилев-Подольского отряда.

"Житель Кировоградской области незаметно пробрался к грузовому поезду и заскочил в пустой вагон. Однако пограничники его обнаружили и высадили", – говорится в сообщении.

Относительно нарушителя составил админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Напомним, на трассе "Одесса-Рени" пограничники остановили водителя, пытавшегося доставить на украинско-молдавскую границу троих мужчин призывного возраста.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье владелец гостиницы селил уклоняющихся в своем комплексе, а затем переправлял их за границу.