В Виннице школьников перевели на смешанную форму обучения

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В Виннице из-за роста заболеваемости COVID-19 ученики средних и старших классов с понедельника, 8 ноября, перешли на смешанную форму обучения

Об этом сообщили в департаменте образования Винницкого городского совета, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Такое решение в прошлую пятницу приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, поскольку ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди детей ухудшается. Мы имеем стремительный рост количества школьников, которые заболели и госпитализированы с диагнозом коронавирус, а также с вирусно-бактериальной пневмонией. Поэтому было решено применить такую форму обучения, чтобы уменьшить контакты между детьми",- сообщили в департаменте.

Здесь отметили, что ученики 1-4 классов будут учиться в обычном режиме с соблюдением всех противоэпидемических требований. Учащиеся средних и старших классов перейдут на смешанную (комбинированную) форму обучения. То есть, классы поделят на подгруппы, которые будут посещать школу через неделю по очереди.