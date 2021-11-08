У Вінниці школярів перевели на змішану форму навчання

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У Вінниці через зростання захворюваності на COVID-19 учні середніх і старших класів з понеділка, 8 листопада, перейшли на змішану форму навчання

Про це повідомили в департаменті освіти Вінницької міської ради, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Таке рішення минулої п'ятниці ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, позаяк ситуація із захворюваністю на COVID-19 серед дітей погіршується. Ми маємо стрімке зростання кількості школярів, які захворіли та госпіталізовані з діагнозом коронавірус, а також з вірусно-бактеріальною пневмонією. Тому було вирішено застосувати таку форму навчання, аби зменшити контакти між дітьми", - повідомили у департаменті.

Тут зазначили, що учні 1-4 класів навчатимуться у звичайному режимі з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог. Учні середніх і старших класів перейдуть на змішану (комбіновану) форму навчання. Тобто, класи поділять на підгрупи, які відвідуватимуть школу через тиждень по черзі.