08:36  08 листопада
В Україні ще понад 13 тисяч нових випадків коронавірусу
11:37  08 листопада
Уряд звільнив чотирьох заступників міністра економіки
08:08  08 листопада
На Донбасі різко зросла кількість обстрілів з боку російських окупантів, один військовослужбовець ООС загинув
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2021, 10:58 2

У Вінниці школярів перевели на змішану форму навчання

08 листопада 2021, 10:58 2
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Вінниці через зростання захворюваності на COVID-19 учні середніх і старших класів з понеділка, 8 листопада, перейшли на змішану форму навчання

Про це повідомили в департаменті освіти Вінницької міської ради, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Таке рішення минулої п'ятниці ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, позаяк ситуація із захворюваністю на COVID-19 серед дітей погіршується. Ми маємо стрімке зростання кількості школярів, які захворіли та госпіталізовані з діагнозом коронавірус, а також з вірусно-бактеріальною пневмонією. Тому було вирішено застосувати таку форму навчання, аби зменшити контакти між дітьми", - повідомили у департаменті.

Тут зазначили, що учні 1-4 класів навчатимуться у звичайному режимі з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог. Учні середніх і старших класів перейдуть на змішану (комбіновану) форму навчання. Тобто, класи поділять на підгрупи, які відвідуватимуть школу через тиждень по черзі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінниці COVID-реанімації завантажені майже вщерть.

школа Вінниця

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua