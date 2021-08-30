15:33  30 августа
В Черновцах около 50 человек устроили драку под рестораном
13:57  30 августа
Стало известно, в какой области продали больше всего сельскохозяйственных земель
17:39  30 августа
На Донбассе оккупанты снизили количество обстрелов: потерь среди наших военных нет
UA | RU
UA | RU
30 августа 2021, 17:31 126

В лагере на Херсонщине умер ребенок

30 августа 2021, 17:31 126
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В одном из детских лагерей в селе Счастливцево на Арабатской стрелке скоропостижно скончалась 15-летняя девушка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Новый Визит".

Трагедия произошла 29 августа. Во время танцев девочке стало плохо и она потеряла сознание. Частным транспортом в сопровождении медиков из детского лагеря ее доставили в приемное отделение Генической больницы, где врачи констатировали смерть ребенка.

Сейчас выясняется причина смерти 15-летней девушки. Известно, что согласно медицинской справке ребенок был здоровым и не имел патологий.

Напомним, что это не первый подобный трагический случай за это лето. Так, на днях в Запорожской областной детской больнице умер 12-летний парень, которому во время физических нагрузок стало плохо в детском лагере в Херсонской области.

Также мы писали о том, что на Житомирщине 13-летний юноша из ружья ранил товарища.

Украина смерть Херсон ребенок Херсонская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua