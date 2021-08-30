В лагере на Херсонщине умер ребенок

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В одном из детских лагерей в селе Счастливцево на Арабатской стрелке скоропостижно скончалась 15-летняя девушка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Новый Визит".

Трагедия произошла 29 августа. Во время танцев девочке стало плохо и она потеряла сознание. Частным транспортом в сопровождении медиков из детского лагеря ее доставили в приемное отделение Генической больницы, где врачи констатировали смерть ребенка.

Сейчас выясняется причина смерти 15-летней девушки. Известно, что согласно медицинской справке ребенок был здоровым и не имел патологий.

Напомним, что это не первый подобный трагический случай за это лето. Так, на днях в Запорожской областной детской больнице умер 12-летний парень, которому во время физических нагрузок стало плохо в детском лагере в Херсонской области.

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