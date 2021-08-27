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27 серпня 2021, 10:46 117

У Вінниці затримали поліцейського за водіння напідпитку

27 серпня 2021, 10:46 117
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Фото: з відкритих джерел
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Працівник одного з відділів поліції Вінницького районного управління, перебуваючи у відпустці, сів за кермо власного автомобіля в стані сп’яніння. Зупинили його патрульні за порушення правил дорожнього руху

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Вінницької області.

Поліцейський перебував поза службою на власній автівці. Зупинили його патрульні 27 серпня у Вінниці близько 4.30 год. Начальником ГУНП призначено службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Освідування "Драгером" на стан сп’яніння показало, що рівень алкоголю в організмі чоловіка 0,5 проміле. На нього патрульні склали протокол.

Правоохоронці розпочали службове розслідування за фактом перебування поліцейського за кермом у стані сп’яніння.

Раніше повідомлялось, що поліція порушила справу за фактом ДТП за участю депутата від "Слуги народу".

ДТП поліція розслідування алкоголь Вінниця

 
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