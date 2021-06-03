10:22  03 июня
Уже 12 регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав
08:32  03 июня
Закон об олигархах: статус будет определять СНБО по четырем критериям
08:09  03 июня
Сутки на Донбассе прошли без нарушений - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
03 июня 2021, 12:36 183

В парке Винницы сгорели детские аттракционы

03 июня 2021, 12:36 183
Читайте також українською мовою
Фото: vinnitsa.info
Читайте також
українською мовою

В Центральном парке культуры и отдыха им. Леонтовича города Винница вечером 2 июня сгорели детские аттракционы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Винницкой области.

Отмечается, что в Службу спасения "101” сообщение о том, что на ул. Хлебной в Центральном городском парке Винницы произошло возгорание, поступило в 21:19.

"По прибытию на место происшествия спасателей областного центра выяснилось, что пожар произошел в двух развлекательных ларьках на открытой территории парка на площади около 70 кв. м", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось быстро локализовать пожар, однако два аттракциона выгорели дотла. В частности, в результате возгорания уничтожены детские игровые автоматы, надувной аттракцион и игрушки, а также частично поврежден тент соседней развлекательной палатки.

На момент пожара развлекательные локации были закрыты для посетителей.

Напомним, на днях на Львовщине огонь полностью уничтожил пассажирский автобус.

Украина пожар спасатели Винница ЧП

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram