В парке Винницы сгорели детские аттракционы

Фото: vinnitsa.info

В Центральном парке культуры и отдыха им. Леонтовича города Винница вечером 2 июня сгорели детские аттракционы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Винницкой области.

Отмечается, что в Службу спасения "101” сообщение о том, что на ул. Хлебной в Центральном городском парке Винницы произошло возгорание, поступило в 21:19.

"По прибытию на место происшествия спасателей областного центра выяснилось, что пожар произошел в двух развлекательных ларьках на открытой территории парка на площади около 70 кв. м", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось быстро локализовать пожар, однако два аттракциона выгорели дотла. В частности, в результате возгорания уничтожены детские игровые автоматы, надувной аттракцион и игрушки, а также частично поврежден тент соседней развлекательной палатки.

На момент пожара развлекательные локации были закрыты для посетителей.

Напомним, на днях на Львовщине огонь полностью уничтожил пассажирский автобус.