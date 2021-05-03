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03 мая 2021, 12:42 1921

Массовая драка на Пасху в Одессе: четверо подростков оказались в больнице

03 мая 2021, 12:42 1921
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В полиции пока не прокомментировали произошедшее 
В полиции пока не прокомментировали произошедшее 
Фото: из открытых источников
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В воскресенье, 2 мая, в Приморском районе Одессы молодые люди устроили массовую драку, в результате которой четверо человек получили сильные травмы и были госпитализированы.

Как передает RegioNews, об этом сообщил местный Telegram-канал "Одесса INFO" со ссылкой на видео, заснятом очевидцем событий.

Отмечается, что драка произошла во дворе улицы Старопортофранковская, 71Б.

Четверо в больнице, трое из которых в критическом состоянии", - говорится в сообщении к видео.

Судя по кадрам, сначала дрались два молодых человека. После того как один из них упал, толпа, предположительно, его сторонников, кинулась на оппонентов и завязалась непродолжительная массовая драка.

Упавший первым участник драки впоследствии так и не пришел в себя и его товарищи вчетвером занесли его в стоящий во дворе легковой автомобиль марки BMW.

Напомним, в Одессе 2 мая, в день памяти жертв трагедии, в центре города задержали мужчину с коммунистической символикой.

Одесса госпитализация драка Пасха жертва

 
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