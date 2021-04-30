Дороже, чем в столице: в Виннице повысили цены на проезд в маршрутках

Городская власть объясняет такое решение значительным падением пассажиропотока

Городская власть объясняет такое решение значительным падением пассажиропотока

Фото: из открытых источников

В Виннице исполком городского совета принял решение о повышении стоимости проезда в маршрутных такси города до 10 гривен. Таким образом, стоимость проезда выросла вдвое.

Об этом сообщает Винницкий городской совет, передает RegioNews.

29 апреля исполком городского совета пересмотрел тарифы на проезд в маршрутных такси - с 1 июня стоимость проезда в этом виде общественного транспорта составит 10 грн. Изменение цены на проезд, в первую очередь, вызвано подорожанием всех составляющих тарифа", - говорится в сообщении.

Стоимость проезда к присоединенным к Виннице общинам, а также на ночном маршруте, возрастет до 12 грн за одну поездку. Повышение стоимости проезда власти объясняют значительным падением пассажиропотока на 62,1%, которое возникло вследствие карантина.

Среди причин также указывают рост цен на топливо, комплектующие и увеличение размера минимальной заработной платы.

Маршрутчики продолжат бесплатно перевозить некоторые льготные категории населения, а школьников до 6 класса во время обучения - за пол цены. Также сохраняется бесплатный проезд участников боевых действий, инвалидов войны, участников АТО и ООС, ликвидаторов аварии на ЧАЭС I и II категории.

С 1 июля 2018 года стоимость проезда в маршрутках Виницы составляла 5-6 грн в зависимости от маршрута, а также 8 грн за проезд на ночном маршруте.

Напомним, в Запорожье местные власти повысили цены на проезд в общественном транспорте.