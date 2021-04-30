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30 квітня 2021, 15:08 171

Дорожче, ніж у столиці: у Вінниці підвищили ціни на проїзд у маршрутках

30 квітня 2021, 15:08 171
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Міська влада пояснює таке рішення значним падінням пасажиропотоку
Фото: із відкритих джерел
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У Вінниці виконком міської ради прийняв рішення про підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі міста до 10 гривень. Таким чином, вартість проїзду зросла вдвічі.

Про це повідомляє Вінницька міська рада, передає RegioNews.

29 квітня виконком міської ради переглянув тарифи на проїзд у маршрутних таксі – з 1 червня вартість проїзду у цьому виді громадського транспорту складе 10 грн. Зміна ціни на проїзд, в першу чергу, викликана здорожчанням усіх складових тарифу”, - йдеться в повідомленні.

Вартість проїзду до приєднаних до Вінниці громад, а також на нічному маршруті, зросте до 12 грн за одну поїздку. Підвищення вартості проїзду міська влада пояснює значним падінням пасажиропотоку на 62,1%, яке виникло внаслідок карантину.

Серед причин також вказують зростання цін на пальне, комплектуючі та збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Маршрутники продовжують безкоштовно перевозити деяких пільгових категорій населення, а школярів до 6 класу під час навчання – за пів ціни. Також зберігається безкоштовний проїзд учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників АТО та ООС, ліквідаторів аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії.

З 1 липня 2018 року вартість проїзду у маршрутках Віниці становила 5-6 грн залежно від маршруту, а також 8 грн за проїзд у нічному маршруті.

Нагадаємо, у Запоріжжі місцева влада підвищила ціни на проїзд у громадському транспорті.

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