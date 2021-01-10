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10 января 2021, 11:42 276

От взрыва гранаты на Днепропетровщине пострадали двое детей

10 января 2021, 11:42 276
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Детей доставили в больницу с травмами рук, живота и лица
Детей доставили в больницу с травмами рук, живота и лица
Фото: из открытых источников
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В Днепропетровской области полиция открыла уголовное производство из-за взрыва гранаты, в результате которого пострадали двое детей 6 и 14 лет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Полиция открыла уголовные производства по факту травмирования двух детей. Предварительно установлено, что во время игры у ребят в руках взорвался запал от ручной гранаты", - говорится в сообщении.

Известно, что событие произошло 9 января около 19:00 в частном доме в пгт. Карнауховка Южного района Каменского. В результате взрыва дети 14 и 6 лет получили травмы рук, живота и лица. Их доставили в областную детскую больницу.

Установлено, что взрыв произошел по месту жительства семьи шестилетнего ребенка, где находился в гостях подросток.

Правоохранители в ходе расследования установят обстоятельства преступления и происхождения боеприпаса.

Напомним, ранее стало известно, что вблизи Днепра трагически погиб сын Геннадия Корбана.

полиция Боеприпасы взрыв дети больницы
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