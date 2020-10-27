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27 октября 2020, 18:06 2

Воровали по $20 тысяч каждый день: в Виннице заблокировали два нелегальных call-центра

27 октября 2020, 18:06 2
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Деньги воровали с банковских счетов граждан
Деньги воровали с банковских счетов граждан
Фото: СБУ
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Киберспециалисты СБУ блокировали в Виннице деятельность двух нелегальных call-центров, при помощи которых со счетов банковских клиентов ежедневно похищали деньги в разной валюте в 20 тысяч в долларовом эквиваленте.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники установили, что противоправный бизнес организовали два местных жителя и два "представителя" других областей Украины. Дельцы разместили оборудования в офисных помещениях областного центра.

Операторы звонили клиентам, представляясь работниками банковских учреждений, и предлагали воспользоваться различными услугами страхования, в частности депозитов. Во время беседы они "уточняли" реквизиты банковских карт и пароли.

Получив доступ к счетам граждан, злоумышленники снимали с них средства. Среди "клиентов" call-центров были вкладчики украинских государственных и коммерческих банков, а также некоторых учреждений с постсоветского пространства.

По предварительным оценкам, нелегальный бизнес просуществовал около 5 месяцев, его обслуживанием занималось более 40 человек персонала.

Правоохранители провели обыски в офисах, где расположены незаконные call-центры. Изъято более 40 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, sim-карты операторов мобильной связи, в том числе иностранных, а также другое техническое оборудование и документация, подтверждающие противоправную деятельность.

В настоящее время в рамках уголовного производства продолжаются оперативные и следственные действия по формированию доказательной базы и привлечения организаторов к уголовной ответственности.

Напомним, в Киеве пресекли деятельность сети подпольных call-центров, через которые похищали деньги со счетов.

СБУ банки деньги кража Винница мошенники
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