Крали по $20 тисяч щодня: у Вінниці заблокували два нелегальні call-центри

Гроші крали з банківських рахунків громадян

Гроші крали з банківських рахунків громадян

Фото: СБУ

Кіберфахівці СБУ блокували у Вінниці діяльність двох нелегальних call-центрів, за допомогою яких з рахунків банківських клієнтів щодня викрадали гроші у різній валюті до 20 тисяч у доларовому еквіваленті.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники встановили, що протиправний бізнес організували двоє місцевих мешканців та двоє "представників" інших областей України. Ділки розмістили обладнання в офісних приміщеннях обласного центру.

Оператори телефонували клієнтам, представляючись працівниками банківських установ, і пропонували скористатися різними послугами страхування, зокрема депозитів. Під час бесіди вони "уточнювали" реквізити банківських карток і паролі.

Отримавши доступ до рахунків громадян, зловмисники знімали з них кошти. Серед "клієнтів" call-центрів були вкладники українських державних та комерційних банків, а також деяких установ з пострадянського простору.

За попередніми оцінками, нелегальний бізнес проіснував близько 5 місяців, його обслуговуванням займалося понад 40 осіб персоналу.

Правоохоронці провели обшуки в офісах, де розташовано незаконні call-центри. Вилучено понад 40 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання, sim-карти операторів мобільного зв’язку, в тому числі закордонних, а також інше технічне обладнання та документацію, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі у межах кримінального провадження тривають оперативні та слідчі дії щодо формування доказової бази та притягнення організаторів до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Києві припинили діяльність мережі підпільних call-центрів, через які викрадали гроші з рахунків.