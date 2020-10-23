В ОПОРЕ рассказали, какие партии являются наиболее активными во время выборов

Выборы состоятся 25 октября

Выборы состоятся 25 октября

Фото из открытых источников

В Украине на очередных местных выборах баллотируется 271 362 кандидата, выдвинутые 147-ю политическими партиями или являются как самовыдвиженцами.

Об этом сообщила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская 23 октября во время пресс-конференции в "Укринформе", передает RegioNews.

"В целом, по нашим оценкам, сейчас баллотируется 271 362 кандидата, выдвинутые 147-ю политическими партиями или кандитируют как самовыдвиженцы", - сказала эксперт.

В то же время в ОПОРЕ проанализировали структуру выдвижения по всем уровням советов.

"В общем, в советы всех уровней, а также на должность городских глав, наибольшее количество кандидатов выдвинули партия "Слуга народа" - 29 469 (10,9%), ВО "Батькивщина" - 28 491 (10,5%), партия "За майбутне" - 26 602 (9,8%), "Европейская солидарность" - 22 763 (8,4%)", - уточнила Айвазовская.

Еще 16 914 (6,2%) человек баллотируются как самовыдвиженцы. В то же время в ОПОРЕ подчеркнули, что на должность городских голов подавляющее большинство лиц тоже кандидует как самовыдвиженцы - 1 081 кандидат (37,1%).

Айвазовская добавила, что к территориальных общин с количеством избирателей более 10 тысяч наибольшее количество кандидатов выдвинула "Слуга народа" - 16 тысяч человек. Тогда как "Батькивщина" выдвинула 15 889 кандидатов, "За майбутне" - 14 928 и почти столько же "Европейская солидарность".

Кроме того, по данным ОПОРЫ, в общинах с количеством избирателей до 10 тысяч человек больше всего кандидатов являются самовыдвиженцами (15883, то есть 31%).

Также эксперты проанализировали "портреты кандидатов" соответственно к их возрасту, статьи, образования и партийности. Как отметила Айвазовская, большинство кандидатов всех уровней советов имеют высшее образование (75%). В гендерном срезе общее число мужчин, которые баллотируются на этих местных выборах, составляет 55,5%.

"Но мы наблюдаем и такую тенденцию, что подавляющее количество первых номеров в списках политических партий, которые имеют гарантированное место в случае преодоления партией 5% барьеру, все же являются мужчинами, и только 22% - это женщины", - уточнила она.

Также глава правления ОПОРЫ обратила внимание на то, что на должности городских глав кандитируют 70% действующих мэров.

Напомним, ранее в ОПОРЕ спрогнозировали возможную явку на местных выборах.