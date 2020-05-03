На Банковой представители бизнеса требовали смягчить карантин
Активисты и представители малого и среднего бизнеса возле Офиса президента Украины организовали митинг против жестких карантинных ограничений, которые оставили их без работы. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske
Митинг прошел под лозунгом #SaveФЛП (спасите ФЛП). По словам присутствующих, жесткие карантинные ограничения оставили их без возможности зарабатывать деньги.
Сначала митингующие собрались на Майдане, потом вместе с активистами Автомайдана пришли к ОП.
"Требуем равные права и возможности для предпринимательской деятельности", - произнес в громкоговоритель один из участников акции.
Участник акции протеста предпринимателей под Офисом президента рассказывает о требования к власти относительно поддержки Фопов на карантине pic.twitter.com/dNNvhG2105— hromadske (@HromadskeUA) May 3, 2020
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