На Банковой представители бизнеса требовали смягчить карантин

Митинг прошел под лозунгом #SaveФЛП

Фото: hromadske

Митинг прошел под лозунгом #SaveФЛП

Активисты и представители малого и среднего бизнеса возле Офиса президента Украины организовали митинг против жестких карантинных ограничений, которые оставили их без работы. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske

Митинг прошел под лозунгом #SaveФЛП (спасите ФЛП). По словам присутствующих, жесткие карантинные ограничения оставили их без возможности зарабатывать деньги.

Сначала митингующие собрались на Майдане, потом вместе с активистами Автомайдана пришли к ОП.

"Требуем равные права и возможности для предпринимательской деятельности", - произнес в громкоговоритель один из участников акции.