В Кировоградской области продолжается флешмоб StopКоронавирус
К флешмобу StopКоронавирус в Кировоградской области присоединились железнодорожники локомотивного депо "Помошная”
К флешмобу StopКоронавирус в Кировоградской области присоединились железнодорожники локомотивного депо "Помошная”
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на CBN.
Антикоронавирусную акцию поддержали работники регионального филиала "Одесская железная дорога”, которые продолжают выполнять свои обязанности, чтобы обеспечить бесперебойные перевозки грузов и пассажиров.
Работники вышли в рабочей форме с медицинскими масками на лице и с плакатами "Мы остаемся здесь ради вас. Пожалуйста, оставайтесь дома ради нас”.
Как писали RegioNews ранее, в городе Кропивницкий Кировоградской области волонтеры объявили "акцию особого периода” - призывают горожан позаботиться о здоровье тех, кто рядом.
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