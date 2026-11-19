Двое раненых и пожары: россияне ударили по Запорожью
Вечером 18 ноября российские войска атаковали Запорожье
Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.
В результате вражеского удара ранения получили два человека – женщина и мужчина. Женщины медики оказали помощь на месте.
Также в результате атаки возникли пожары: загорелись три частных дома и автомобиль.
Напомним, на Днепропетровщине 18 ноября в результате российских обстрелов пострадали шесть человек. В течение дня российские войска более 20 раз атаковали четыре района области беспилотниками, артиллерией и ракетами.
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