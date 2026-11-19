Фото: Запорожская ОВА

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

В результате вражеского удара ранения получили два человека – женщина и мужчина. Женщины медики оказали помощь на месте.

Также в результате атаки возникли пожары: загорелись три частных дома и автомобиль.

Напомним, на Днепропетровщине 18 ноября в результате российских обстрелов пострадали шесть человек. В течение дня российские войска более 20 раз атаковали четыре района области беспилотниками, артиллерией и ракетами.