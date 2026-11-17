Фото: прокуратура Кировоградской области

В Кропивницком местного жителя подозревают в похищении 295 литров дизельного горючего из грузовиков. Общая сумма ущерба для трех владельцев превышает 31 тысячу гривен. Суд отправил мужчину под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога

Об этом сообщили в Кропивницкой окружной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, первую кражу мужчина совершил в сентябре. Ночью он сорвал крышку топливного бака припаркованного грузовика и с помощью заранее подготовленного оборудования откачал 220 литров дизельного горючего.

В ноябре подозреваемый снова принялся за кражи. Приехав на автомобиле в промышленную зону города, он слив еще 75 литров дизеля из двух грузовиков. Похищенным горючим мужчина распорядился по собственному усмотрению.

Всего от действий фигуранта пострадали три владельца грузовиков. Сумма нанесенного им ущерба составляет более 31 тысячи гривен.

Мужчине сообщили о подозрении в кражах, совершенных в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В то же время, предусмотрена возможность внесения залога в размере 135 тысяч гривен.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили мужчин, укравших почти две тонны дизельного горючего. В общей сложности это топливо почти на 150 тысяч.