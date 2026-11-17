На Буковине россияне атаковали объект критической инфраструктуры
Россияне атаковали Черновицкую область. Пострадал объект критической инфраструктуры
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В результате попадания в Черновицкой области поврежден объект критической инфраструктуры. Произошел масштабный пожар: огонь охватил площадь 250 квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание.
К счастью, никто из людей не пострадал.
Напомним, ранее после очередной атаки россиян в Украине произошел массовый блекаут. Особо сложную ситуацию фиксировали в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.
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