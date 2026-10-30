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30 октября 2026, 15:48

В Днепре 61-летнего мужчину подозревают в тяжелом избиении знакомого

30 октября 2026, 15:48
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Новокодакском районе Днепра во время конфликта 61-летний мужчина несколько раз ударил знакомого со спины. В результате нападения 44-летний потерпевший получил тяжкие телесные повреждения

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Событие произошло 24 октября на улице Владимира Ивасюка. Правоохранители установили личность мужчину, подозреваемого в нападении. Им оказался 61-летний местный житель.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Санкция этой статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, 19 октября на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека . Злоумышленник был задержан.

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