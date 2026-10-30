В Днепре из-за утренней атаки ранена 70-летняя женщина
В Днепре в результате российского удара 30 октября ранения получила 70-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .
В результате атаки повреждены несколько многоэтажных домов.
Взрывная волна выбила окна и повредила балконы.
Напомним, что утром российские войска нанесли удар по Днепру . Информация о последствиях атак еще уточняется.
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